(Görüntülü) (YENİDEN) Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI

(Görüntülü) (YENİDEN) Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI

YORUM EKLE
Gönder