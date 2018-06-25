(Görüntülü) (YENİDEN) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA HAREKETİ ÖNCESİ HAVALİMANINDA BEKLEYENLERİ SELAMLADI

Haber-Kamera: Soner  HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya harakete öncesi Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyenleri selamladı....

(Görüntülü) (YENİDEN) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA HAREKETİ ÖNCESİ HAVALİMANINDA BEKLEYENLERİ SELAMLADI

Haber-Kamera: Soner  HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya harakete öncesi Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyenleri selamladı. Makam aracını durdurarak kalabağılı selamlayan Erdoğan daha sonra balkon konuşması için saat 01.00 sıralarında Ankara'ya hareket etti

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