(Görüntülü) YEDİKULE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 1 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

(Görüntülü) YEDİKULE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 1 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

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