(Görüntülü) YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)

(Görüntülü) YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)

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