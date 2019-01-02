(Görüntülü) Yedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralı (AKTÜEL)

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-FATİH Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın bitişiğinde bulunan bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın altında kalan 5 kişi itfaiye ve AKOM ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan kişilerden 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü öğrenildi.



Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada saat 16.00 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın giriş katını klima tamirhanesi olarak kullanan Turgut Peker, içeride bulunan eşyalarını almak için iki kişi ile birlikte binaya girdiği sırada çökme gerçekleşti. Peker ve yanında bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve AKOM ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken diğer iki kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yararlılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İBB ekipleri, çökmenin gerçekleştiği binayı iş makineleriyle yıkmasının ardından çevrede çökme tehlikesi bulunan binaları kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yıkımı gerçekleşen binadaki çalışması sürerken saat 19.00 sıralarında 2 kişinin daha izine rastlandı. Kaldırılan enkazın altından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.