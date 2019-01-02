(Görüntülü) Yedikule'de bina çöktü (1)

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, () YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.