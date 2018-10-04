(Görüntülü) Yediemin otoparkları doldu taştı 2

Cansel KİRAZ/İSTANBUL, () İSTANBUL'da üzerinde haciz kararı bulunan, vergi borçları nedeniyle icralık olan ya da kusurlu oldukları için trafikten çekilen araçların konulduğu yediemin otoparklarında doluluk oranı yüzde 80’e çıktı. Kentteki yaklaşık 150 yediemin otoparkında 3-4 yıldır bekleyen araçların yanı sıra lüks otomobiller de bulunuyor. İstanbul Trafik Vakfı Avukatı Murat Yaşar Doğan, "Devletin, artık ekonomik değerini yitirmiş, muhafaza değerini karşılamayacak değerdeki araçları alıp, makine ve kimyada ekonomiye katması gerekir" dedi. "DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ALTINDA BİR OTOPARK YOKTUR" İstanbul Trafik Vakfı avukatı Murat Yaşar Doğan, yediemin otoparklarının, yasa gereğince trafikten men edilmesi gereken araçların muhafaza edildiği açık otoparklar olduğunu ve ruhsatlarını UKOME'den (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü) aldıklarını anlattı. Otoparkların, ağırlıklı olarak emniyete ve Adalet Bakanlığı'na hizmet ettiğini söyleyen Doğan,"İstanbul'da 150 civarında yediemin otoparkı var. Park yasağından çekilen araçlar gün içerisinde alınıyor. Diğer trafik yasalarından kaynaklanan 15 günlük, 2 aylık gibi alıkonulma süreleri de var. Ancak adli kararlar doğrultusunda bu otoparklara çekilen araçların satış süreleri uzayabiliyor. Bu durum, icra dairelerinin iyi çalışmasına bağlı" şeklinde konuştu. “OTOPARK ÜCRETLERİ ARTTIRILMALI” Otoparklardaki araç yoğunluğuna çözüm olarak otopark ücretlerinin artırılması gerektiğini ifade eden avukat Doğan,"Yediemin ücretleri İSPARK'tan bile daha ucuz. Normal otoparkçılardan da çok daha fazla yükümlülüğü var. Bu nedenlerle bu alana yatırım yapılmıyor" dedi. "İstanbul'da Trafik Vakfı otoparkları da dahil doluluk oranı yüzde 80'in altında bir otopark olduğunu düşünmüyorum" diyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Depolar var, biz de araçları oraya çekmek durumunda kalıyoruz. Diğer türlü sistem dönmüyor. Adalet Bakanlığı'nın bir an önce lisanslı otoparklarla ilgili çalışma yapması lazım. Bu çalışmayı yaparken, doğru kişilerden bilgi alması gerekiyor. Bir diğer çözüm de vergi daireleri polisin bağladığı arabaları kendi parklarına çekiyor. Sigortalar, kendi park yerlerine çekebiliyor. Bankalar da kendi depolarına çekmek istiyorlar. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapıp, izin vermesi gerekiyor. Devletin, artık ekonomik değerini yitirmiş, muhafaza değerini karşılamayacak değerdeki araçları alıp, makine ve kimyada ekonomiye katması gerekir. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerini hızlı çalıştırması lazım." "İCRA DAİRELERİNİN DAHA HIZLI ÇALIŞMASI LAZIM" Yediemin otoparkı işletmecisi olan Serhat Keser, "Yüzde 80, yüzde 90 oranında bir doluluğumuz var. Otoparkta 3-4 yıldır bekleyen araçlar bulunuyor. Bu araçların uzun süre burada beklemesi ekonomiye zarar. Araçlar çürümekte, işlevlerini yitirmekte ve ekonomiye zarar vermekte. Çoğu araç ithal. Tedarik edilmesi de ithalat yoluyla olduğu için ekonomiye büyük zarar. Araçların maksimum 3 ay içerisinde satılması gerekir" dedi. Keser, tarife ücretlerine de değinerek, " UKOME ayrı tarife uyguluyor, Adalet Bakanlığı ayrı tarife uyguluyor. Bununla ilgili bir düzenleme bekliyoruz. UKOME'nin belirlemiş olduğu tarifede otomobiller ve kamyonetler 12 lira, büyük araçlar, kamyon sınıfında olanlar ise günlük 24 lira. Bu araçlar hacizliyse ve icra yoluyla satılacaksa otomobiller 11 lira, kamyonetler 12 lira olarak hesaplanıyor. Araçların satışını çoğunlukla icra daireleri gerçekleştiriyor. İcra dairelerinin bu konuda daha hızlı olmaları, bir yaptırım uygulamaları lazım. Diğer taraftan, vergi daireleri ve SGK da satışlarını yapıyor. Daha hızlı olurlarsa araçlar hem ekonomiye kazandırılmış, hem de çürümemiş olur" ifadelerini kullandı.