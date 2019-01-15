(Görüntülü) Yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor

BİNGÖL'ün Ağaçeli köyünde yazın çalıştırılan eşekler, kış aylarında masraflarından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından dondurucu soğukta sokağa terk ediliyor. Köyde yaklaşık 15 eşeğin aynı nedenle soğuk havada ölüme terk edilmesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava koşulları, en fazla sokak ve yaban hayvanlarını etkiliyor. Kar kalınlığı merkezde 50 santimi, köylerde ise 1,5 metreyi buldu. Merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Ağaçeli köyünde ise yazın çalıştırılan yaklaşık 15 eşek, sahipleri tarafından masraflarından kurtulmak için kara kışta sokağa terk edildi. Bazı köylüler duruma tepki göstererek, sahipsiz eşekleri, yem ve besi maddeleri getirerek, beslemeye çalıştı. 'KIŞIN BİR FAYDASI OLMADIĞI İÇİN BÖYLE ÖLÜME TERK EDİYORLAR' Köy sakinlerinden Ahmet Karatoprak, hayvanların yazın çalıştırılıp, kışın ölüme terk edilmesine tepki göstererek, "Bu hayvanlar, Müslüman olan bir yörenin hayvanlarıdır. Sahipleri de Müslüman. Bu hayvanlar, aç susuz geziyorlar. Müslümanlık bu olmamalı. Bu hayvanlara yazın hem biniyor, hem işlerini yaptırıp çalıştırıyorlar. Kışın da böyle ölüme terk ediyorlar. Köyde herkesin ahırlarında onlarca büyükbaş hayvan var. Bu eşeklerin inek gibi sütü içilse, tosun gibi eti yenilse eminim bu eşekler için kapışırlar. Ancak kışın bir faydası olmadığı için böyle ölüme terk ediyorlar" dedi. Her sabah eşeklerin karınlarını doyurmaları için yem bıraktığını anlatan Karatoprak, "Bu hayvanlar için yetkililerin yardım etmesini istiyoruz. Aralarında sıpalar var, hamile olanlar var. Don olduğunda dayanamayacaklar var. Biz sabahları burada onlar için yem bırakıyoruz. Her kış böyle oluyordu ancak bu kış daha fazla oldu. 15 civarında hayvan vardı, gezip duruyorlar, yiyecek arıyorlar" diye konuştu.

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