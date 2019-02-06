(Görüntülü) 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyası törenle başladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için 81 ilde başlatılan kampanyanın açılışını, Ankara'da törenle gerçekleştirdi.



İçişleri Bakanlığı'nın 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan etmesinin ardından, ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' düzenlendi. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla gerçekleştirilen kampanya, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Bakanlar Soylu ve Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.



'ARAÇLAR YAYA GEÇİDİNDE DURACAK'



Törende konuşan Bakan Soylu, daha önce trafik kazalarının azaltılması noktasında önemli adımlar attıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Kampanyanın önemine dikkat çeken Soylu, şöyle dedi:



"Bu kampanyayı ilk açıklarken dedik ki, 'Devlet eylem yapar mı?' Evet, devlet eylem yapar. Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar. Her şey ceza değil. Peki biz buna nasıl adım attık? Öncelikle TBMM Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde bir değişiklik yaptı. Eskiden bize okullarda hep şöyle öğretildi; ilk önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, tekrar sağa bakacağız. Bunu anlamı şuydu; trafikte sorumluluk yayaya aittir. Arabayı kollayacaksın ondan sonra yol boşsa çıkacaksın. Eğer bir şey olursa kusur da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten sana ait olacak. Oysa yeni kanunda 74'üncü maddede yaptığımız değişiklik çok açık ve net. Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde, ayrıca trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini gördüğü zaman ve yayayı da gördüğü zaman yavaşlayacaklar. Eskiden nezaketle yol veriliyordu veya verilmiyordu. Oysa şimdi araçlar gelecekler, yaya geçidinde duracaklar, yayanın geçmesini bekleyecekler ve ardından yolculuklarına devam edecekler. Aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi. İşte buradaki en temel değişiklik bu. Bu eskiden belki bir nezaketti, belki bir ricaydı; ama şimdi ülkemiz geliştikçe kurallarımız da gelişmektedir ve bu adımlar hep birlikte atılmaktadır. Hani dedim ya, 'Eski köye yeni adet getiriyoruz' diye. İnşallah bu yeni adet hem trafikteki ölümlü hem de yaralamalı kazalardan bizi alıkoyacak."



Bakan Soylu, ayrıca bu devlet eyleminin 81 ilde, 922 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, kampanyanın kazalar konusundaki farkındalığı artıracağını söyledi. Bakanlar Soylu ve Ersoy daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidini kullanarak yayalarla birlikte yolun karşısına geçti.





YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×