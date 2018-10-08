(Görüntülü) Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve çocukları yaralandı - 2 (ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA)

(Görüntülü) Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve çocukları yaralandı - 2 (ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA)

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