(Görüntülü) Yarıyıl tatilinde mahkumlar okullarda boya badana yapacak

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,( Denetimli serbestlik kapsamında cezalarının son iki yılını cezaevi yerine kamu hizmeti yaparak çeken mahkumlar, okulların tatile girmesiyle okullardaki boya badana, tadilat, temizlik işleri için kolları sıvadı. Mahkumların çalışmalarını denetleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yarıyıl tatilinde oluşan boşluğu değerlendirerek, okulların boya, badana, temizlik gibi işlerini, denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlara yaptıracaklarını söyledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanına giren 74 okulda denetimli serbestlik kapsamında cezalarını kamu hizmeti yaparak geçiren 586 mahkumun katıldığı bir etkinliğe imza attı. Mahkumlar, yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, badana, temizlik ve tadilat işleri ile görevlendirildi. Pendik'te bulunan Ercan Görür İlk ve Ortaokulu'nda 10 mahkumun katılımı ile yapılan faaliyete, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen de hazır bulundu. KAYMAKAM ÜNSAL VE BAŞSAVCI UÇAR MAKMULARIN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER Okula gelen mahkumlar, yarıyıl tatili boyunca yapacakları temizlik, boya ve tadilat işlerine başladı. Başsavcı İsmail Uçar ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal mahkumların çalışmalarını yerinde inceledi. İSMAİL UÇAR AÇIKLAMA YAPTI Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetlerin startını vermek için toplandıklarını söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "18 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında okullar yarı yıl tatiline girdi. Biz de denetim serbestlik müdürlüklerinin faaliyetleri kapsamında bu boşluğu değerlendirip boya, badana, tadilat ve temizlik faaliyetleri yapmak istedik" dedi. 12 İLÇEDE 74 OKULUN BOYA BADANA İŞLERİ YAPILACAK 2018 yılında Denetimli Serbestlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 726 kişinin eğitim gördüğünü söyleyen Başsavcı Uçar, "2019 itibariyle 586 yükümlümüz eğitim görmekte, faaliyetlerimize katılmaktadır. Yarıyıl tatilindeki boşlukta da 12 ilçede 74 okulda 586 hükümlümüzle birlikte faaliyette bulunacağız" dedi. 'SUÇA KARIŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMA AMAÇLI BU TÜR FAALİYETLERİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ' İlhan Ünsal: "Suç işleyen kişilerin toplumda barış ve kardeşlik içinde yaşamaları, bundan sonraki hayatlarında suça karışma riskini ortadan kaldırma amaçlı bu tür sosyal faaliyetlerin çok önemli olduğu kanaatindeyiz" dedi.