(Görüntülü) Yarış atına doğum günü partisi

ERZURUM'da hayvancılıkla uğraşan Deniz Demir (33), 'Baran' adını verdiği atı için doğum günü partisi yaptı. Doğum gününe katılan davetliler, ata çeşitli hediyeler taktı.

Merkez Aziziye ilçesindeki çiftlikte çok sevdiği atı için doğum günü partisi düzenleyen Deniz Demir, heyecan yaşadı. TJK'ya kayıtlı Safkan Arap olan yarış atı 'Baran'ı 3 yaşındayken satın aldığını belirten Demir, "Küçük yaşlardan itibaren at binerim. 'Baran'la beş yıldır beraberiz. Onu 3 yaşındayken aldım. Alırken de yaklaşık ömrü 20-22 yılını beraber geçirmeyi planlayarak aldım. İnşallah kısmet olacak beraber geçirmek. Doğum günü pastası ve parti biraz sıradışı oldu. Kime söyledimse şaka sandılar ama yaptım. Biraz bu sevgiyi, anıyı, yaşanmış hatırayı ölümsüzleştirmek için böyle bir parti yaptık. Arkadaşlarımız da sağ olsun eşlik ettiler, hediyelerini sundular. Bana göre herkes sevdiği için kutlama yapmalıdır" diye konuştu.

Baran için düzenlenen doğum günü partisine katılan fitness hocası Rümeysa Yıldız, "Deniz'in yakın arkadaşıyım. Kendisi bana atları sevdiren ve bu sporu öğreten kişidir. 'Baran için doğum günü yapacağım' dediğinde inanmamıştım ama ciddiymiş. Baran'a ve Deniz'e ikisinin birlikte çekildiği fotoğrafları çerçeveletip hediye ettim. Benim içinde güzel bir anı oldu. Deniz'in Baran'ı ne kadar çok sevdiğini herkes bilir" dedi. Düzenlenen kutlamaya katılanların alkışları arsında 'Baran' kendisi için meyveden hazırlanan pastayı, davetliler de üzerinde 'Baran'ın resminin bulunduğu ve 'İyi ki varsın nazlı ve sadık dostum Baran' yazılı yaş pastayı yedi. Kutlama sonunda doğum gününe katılanlar, 'Baran' için aldıkları hediyeleri taktı.