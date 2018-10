(Görüntülü) Yarım ton hurda ile at heykeli yapıyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, yarım ton hurda ile yaptığı at heykelini, 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Ankara’daki Hatay Günleri'nde sergiye çıkaracak. Hataylı mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, daha önce yaptığı geyik heykelinin ilgi görmesi ve İstanbul’daki Hatay Günleri’nde sergilenmesinden sonra bu defa da at heykeli yapmaya karar verdi. İçerisinde her türlü demir hurda parçası bulunan yaklaşık yarım tonluk at heykelini bir an önce bitirmeye çalıştığını belirten Altınorak, Diriliş adını verdiği heykeli Ankara’ya götüreceğini ve Hatay Günleri’nde sergileyeceği için heyecanlı olduğunu da söyledi. Altınoarak, "Heykelin, Hatay’ın en güzel şekilde tanıtımının yapılacağı 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasındaki sergide yer alması için yoğun çalışma içerisindeyim. 3 aydır çalışıyorum. Çok az işi kaldı. Hurda ile heykel yapmak oldukça zor. İşlediğimiz şekli vermek zor, yine de severek yapıyorum" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×