(Görüntülü) Yarım asırdır ürettiği el yapımı ayakkabıları yurtdışına da satıyor

SİİRT'te yaşayan Talat Özkılıç (51), 42 yıldır el yapımı kösele ayakkabı üretiyor. Özkılıç, çiftini 3-4 saatte ürettiği el yapımı ayakkabıları yurtiçinin yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi ülkelere de sipariş üzerine satıyor. Talat Özkılıç, 7 yaşından beri el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Özkılıç, yarım asırdır ürettiği ayakkabıları yurtiçi ve yurtdışına özel sipariş üzerine gönderiyor. Bir zamanlar Siirt’te herkesin bu ayakkabıları tercih ettiğini anlatan Özkılıç, bugünlerde kendi çocuğu dahil çoğu kişinin fabrikada üretilen ayakkabıları giydiğini söyledi. Özkılıç, "Ben bu meslekten emekli oldum. Şu an el yapımı ayakkabılar, botlar yapıyorum. Kesinlikle makine kullanmıyorum. Hazır olarak bana gelen kalıplara deriyi işliyorum ve dikiyorum. Bir zamanlar işlerimiz çok yoğundu, gece saatlerine kadar çalışırdık. Ancak şimdi hazır ayakkabılar çıktı. Fabrikada 10 dakikada bir ayakkabı çıkıyor, bizler ise bir ayakkabı için 3-4 saat harcıyoruz. Buna rağmen işlerimiz eskisi gibi iyi olmasa da günde 3-4 çift ayakkabı yapıyorum. Siirt’te şu an bir tek ben el yapımı ayakkabı imalatı yapıyorum ve tek kalan ustayım. Ölene kadar da mesleğimi icra etmeye devam edeceğim" dedi. El yapımı ayakkabılara eski rağbetin kalmadığını da anlatan Özkılıç, "Eski yıllarda işlerimiz çok yoğundu ve gelen siparişleri yetiştiremiyorduk. O yıllarda bizler bir tek Siirt halkına ayakkabı giydirmiyorduk, yurtiçi ile yurtdışında yaşayan birçok vatandaşa ayakkabı gönderiyorduk. Şimdi ise bu değişti. Vatandaş mağazaya gidiyor hemen ayakkabısını alıyor. Bize gelen vatandaşlardan ise biz ilk olarak ayak ölçüsünü alıyoruz ve ona göre bir kalıp oluşturuyoruz. Daha sonra istediği deri ile ayakkabıyı dikiyoruz" diye konuştu. 'AYDA ORTALAMA 50 ÇİFT ÜRETİYORUM' Hazır ayakkabılara inat el yapımı ayakkabı imalatı yapmaya devam ettiğini ifade eden Özkılıç, "El yapımı ayakkabı siparişleri almaya devam ediyorum ve daha çok il dışında yaşayan Siirtliler'den alıyorum. Ayda ortalama 50 çift üretiyorum. Bunun çoğunu yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan Siirtliler'e gönderiyorum. Yurtiçinde İstanbul, Yalova, yurtdışında ise Hollanda ve Fransa gibi ülkelere gönderiyorum. Son zamanlarda malzemeye gelen zamlara rağmen ben ayakkabıya zam yapmadım ve bir çift kösele botu 150 liraya satıyorum" diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×