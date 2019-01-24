(Görüntülü) Yarım asırdır evindeki atölyede ahşaba şekil veriyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde ahşap oyma sanatıyla ilgilenen emekli öğretmen Rızvan İmaç (70), evinin bir köşesine kurduğu küçük tezgahında, ceviz ağacından elde ettiği ahşaba, kıl testeresiyle sabırla oyarak, şekil veriyor. Ortaokul yıllarında öğretmeninin verdiği ödevle ahşap oyma sanatıyla tanışan emekli öğretmen Rızvan İmaç, yarım asırdır ince ince işlediği eserlerinin gelecek nesillere aktarılması için emek veriyor. İnce işçilikle ahşabın üzerine kabartma Kur'an-ı Kerim ayetlerini işleyen İmaç, Osmanlı ile Selçuklu motif ve desenlerini kullanarak çeşitli dolaplar, kuş kafesi, tepsi, abajur ve saat gibi eşyalar yapıyor. Niğde'de ve İstanbul'da sergiler açan İmaç, yurt dışında da bunu gerçekleştirebilmenin hayalini kuruyor. İmaç, kıl testereyle ahşap oyma sanatını ortaokul öğrencisiyken iş bilgisi öğretmeninin verdiği ödevle öğrendiğini ve bunu 54 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenken 48 lira maaş alıyordum, ama orada 50 liraya besmele yazılı tablo sattım. O dönem ticari yönü ağır basınca çok kaliteli işler yapmaya başladım. 1986 yılından bugüne kadar biriktirdiğim 160 eserim var, yurt dışında sergilemek için hazırlıyorum" dedi. Eserlerini para karşılığında yapmadığını ifade eden İmaç, şöyle devam etti: ​"Bağ, bahçe işimden gelince akşam 2 saat çalışırım, dinlenirim. Bu işimi zevk aldığım için yapıyorum. Şimdilerde yeni modeller çalışıyorum. En son Fatih Sultan Mehmet'in portresini çalıştım. Eserlerimde boya kullanmıyorum, tamamen ahşabın kendi orijinal renkleridir. Ben eserlerimi nesilden nesile aktarılması için işliyorum. Geçici zevk için işlemiyorum. Bizim kültürümüzü yansıtmasını, geçmişle bağımızı kurmasını istiyorum. Ceviz ağacı çok dayanıklı ve asil bir ağaç, en az 10 yıllık ceviz ağacı kullanıyorum. Yaklaşık 30 yıldır bekleyen ağaçlarım var. En zor, en sert ağacı kullanıyorum. 2 santimetre kalınlığındaki ağaçları kıl testereyle oyuyorum."

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