(Görüntülü)Yaralı puhu tedaviye alındı

Yaralı puhu tedaviye alındı SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedaviye alındı. İlçeye bağlı Yeşilyayla köyü sakinleri, sol kanadı yaralı bir puhu buldu. Köylüler, kuşu Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Puhu kuşu burada Veteriner Hekim Turgay Altay tarafından tedaviye alındı. Aç olan hayvan et parçalarıyla beslendi. Bölgede bu zamana kadar bulunan en büyük puhu olduğunu söyleyen Altay, Bu çevrede bu zamana kadar gördüğüm en büyük puhu kuşu bu. Belki bundan daha büyükleri olabilir ama daha önce bu çevrede hiç denk gelmedi. Hep küçükleriyle karşılaştım. Yaralı kanadını sarıp iyileştirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz ve doğal ortamına bırakacağızö dedi. Görüntü Dökümü -Kuşun görüntüsü -Kanadındaki yara -Veterinerin etle beslemesi -Konuşmaları Haber-Kamera Bülent TATLISUŞEHRİ(Sivas), ()