Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN ()ADIYAMAN'da, bakkallık yapan Mustafa Akan (35), yaralı halde bulduğu güvercini veterinere götürerek tedavi ettirdi. Hocaömer Mahallesi'nde bakkal işleten Mustafa Akan, sabah saatlerinde yaralı bulduğu güvercine önce yem ve su verdi ardından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner hekim Yusuf Işık'ın kontrolünü yaptığı güvercin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
(Görüntülü) Yaralı güvercini veterinere tedavi ettirdi
Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN ()ADIYAMAN'da, bakkallık yapan Mustafa Akan (35), yaralı halde bulduğu güvercini veterinere götürerek tedavi ettirdi. Hocaömer Mahallesi'nde bakkal işleten Mustafa Akan, sabah saatlerinde yaralı bulduğu güvercine...
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