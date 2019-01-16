ADIYAMAN'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü.
Olay, öğle saatlerde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin Sever'e ait tek katlı ev 15 gündür aralıksız süren yağmurun ardından evde oturdukları esnada bir odası büyük gürültüyle çöktü. Çöken evi boşaltan Sever, diğer odaya taşındılar. Sever, yetkilerden yardım isterken polis evin çevresinde önlem aldı.
(Görüntülü) Yağmura dayanamayan evin tavanı çöktü
ADIYAMAN'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü. Olay, öğle saatlerde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin Sever'e ait tek katlı ev 15 gündür aralıksız süren yağmurun ardından evde oturdukları esnada...
ADIYAMAN'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü.
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