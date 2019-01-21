(Görüntülü) Yaban keçileri için yem bırakıldı

ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti.

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