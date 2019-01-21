(Görüntülü) Yaban keçileri için yem bırakıldı
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu....
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti.
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