(Görüntülü) Yaban domuzları şehire merkezine indi
ORDU’da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı. Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp...
ORDU’da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı. Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.
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