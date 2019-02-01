(Görüntülü) Yaban domuzları şehire merkezine indi

ORDU’da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı. Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp...

(Görüntülü) Yaban domuzları şehire merkezine indi
ORDU’da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı. Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

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