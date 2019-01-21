(Görüntülü) Van ve Yüksekova'da hükümlüler okullardaki tadilat ve boya işlerini yapıyor

VAN ve Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, yarıyıl ve yaz tatilleri boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat yaparak eğitim öğretime hazırlıyor. Van'da hükümlüler, temizliğini yaptığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin koridor duvarına tarihi Akdamar Adası'nın resmini çizerek hünerlerini sergiledi. Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin sosyal hayata uyumları, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi ve iş disiplini kazanmaları hedefleniyor. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yardımda bulunurken, Adalet Bakanlığı adına da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yarıyıl ve yaz tatillerinde okullarda boya, badana ve temizlik çalışması yapıyor. Van merkezde denetimli serbestlik tedbiri altında 309, ilçelerde ise 258 hükümlünün çeşitli kurumlarda çalıştığı belirtildi. Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 40 hükümlünün dahil edildiği mobil ekip tarafından, çalışmaların ilki İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Sınıfları baştan sona temizleyen hükümlüler, boya badana yapıp, duvarlara Akdamar Adası'nın resimlerini çizerek hünerlerini gösteriyor. Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk ile birlikte çalışmaları izleyen Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, "Oluşturduğumuz bir ekip Van Atatürk Anadolu Lisesi'nde boya ve temizlik çalışması yapıyor. İnşallah önümüzdeki zamanda bu çalışma artarak devam edecektir. Burada denetimlik serbestlikten yararlanan hükümlü arkadaşlar, tekrardan aileleri ve topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların somut örneğini görmekteyiz" dedi. 'BELEDİYE, OKUL VE CAMİLERİN TEMİZLİĞİNİ YAPIYORLAR' İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise,Denetim Serbestlik kapsamında hükümlülerin yapmış oldukları uygulamayı görmek için geldiklerini belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında 1,5 yıldan beri gerek çevre temizliğinde, gerek okul ve camilerimizde denetim serbestlikten faydalanıyoruz ve kapsamdaki kişiler belediyenin çevre, okul ve cami temizliklerinde bizlere destek oluyor. Ben bu anlamda hem başsavcımıza, hem de denetimlik serbestlik kapsamındaki çalışanlara teşekkür ediyorum.Yarıyıl tatilinde yapılan uygulamayla inşallah bütün okullarımız temizlenip, boya ve badanası yapılacak. Bu kapsamda, hükümlülerimiz de topluma kazandırılmış olacak" diye konuştu. 'TOPLUMA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞIYORUZ' Hükümlü Fatih Şahin, denetimlik serbestlikten kamu yararına çalışan bir iş yaptığını kaydederek,"Resim yapıyorum, ressamım. Ahşap sanatı ile de ilgileniyorum. Amacımız, denetimlik serbestliğin süresinin uzun olması. Çünkü mahkumların cezaevinde yatacağına burada sanatını icra etmesi, topluma yararlı bir İşte çalışması hem kendi açısından, hem kamu ve ailesi açısından daha yararlıdır. Bizim isteğimiz budur. İnşallah denetimlik serbestlik süresi uzatılır. Bu çalışmada da Akdamar Adasının resmini yapıyorum" dedi. YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE 74 OKULUN TEMİZLİĞİ YAPILACAK Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise 136 hükümlü, yarıyıl tatili boyunca Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bulunan 74 okulun boya, badana ve temizlik işlerini yapacak. Yüksekova'daki ilk uygulama ilçedeki 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı.Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Zümrüt İlter, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli Eğitim Şube Müdürleri'nin katıldığı çalışmada hükümlüler, okulun temizliğini, boyasını yaptı. Başsavcı Gürdoğan, ilçede 136 hükümlünün kamu yararına çalıştığını belirterek, "İlçede Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile birlikte, kamu yararına ücretsiz çalıştırma tedbirleri de yürütülmektedir.Bu kapsamda 136 yükümlü kamu yararına çalışmaktadır. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla, bir çok farklı çalışma yapılmaktadır. Toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde kabul edilen suça karışmış kişilerin toplum için son derece faydalı olacağına inandığımız bu etkinliğe katılmış olmalarının ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyim."dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×