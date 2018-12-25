(Görüntülü) Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 337 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Van ve ilçelerinde dün etkili olan, gece yarısına kadar da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu, Edremit ve Tuşba ile Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray'da okullar bugün tatil edilirken, 104 mahalle ve 154 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 111. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar ve buz temizleme çalışması yapıyor.



BİTLİS'TE 79 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Bitlis'te de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 79 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolları açmak için çalışıyor.



Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, karla mücadele çalışmasının 76 personel ve 32 araçla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çağatay, "İl Özel İdaresi ve Karayolları'na bağlı ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta personellerimize araçlarda yemek ikram ediyoruz ki; ara vermeden tüm yolları en erken şekilde açsınlar. Arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kar yağışının etkilerini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız" dedi.

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