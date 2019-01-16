(Görüntülü) Van'da terör operasyonu:20 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon yaptı.Eş zamanlı 20 ayrı adresin basıldığı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 adet cep telefonu, 8 adet SİM kart, 2 adet bilgisayar, 2 adet hard disk, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 267 adet ankesörlü telefon kartı, 2 adet gamalı hac logolu örgütü simgeleyen bez ve 3 adet örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi.