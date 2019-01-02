(Görüntülü) Van'da 'Kız Kalesi Projesi' tamamlandı

VAN'ın merkez Edremit İlçe Belediyesi tarafından hazırlanıp, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanan 'Kız Kalesi Projesi' tamamlandı. Projenin 1,8 milyona mal olduğunu söyleyen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Kız Kalesi'nin 3 bin yıl önceki haline döndüğünü söyledi. Van Gölü, ilçe merkezi ve çevresindeki yeşili ile gün batımının izlenebildiği tarihi Edremit Kalesi'nde koruma amaçlı imar planı yapıldı. Çevre düzenleme ve peyzaj projesi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na sunularak onaylanan projenin içerisinde, yere gömme travesler, traves merdivenler, ahşap korkuluklar, rölyefler, oturma bankları, ağaç altı oturma yerleri, kaya bahçesi, kadınlar için el işi ürünleri satış noktaları, aydınlatma ve 25- 30 araçlık otopark yer alıyor. Gazetecilerle bir araya gelerek projenin tanıtım toplantısında konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Kız Kalesi olarak bilinen Edremit Kalesi'nin 3 bin yıllık geçmişe sahip bir yer olduğunu söyledi. Çok kötü bir durumda olan kale için proje geliştirdiklerini anlatan Çiçekli, "Ne yazık ki bu alana sahip çıkılmamış. Çeşitli projelerle elden geçirilmemiş, dokunulmamış, bir alandı. Talihsiz olaylarla anılıyordu. Araçların çekildiği, gayrimeşru olayların yaşandığı bir noktaydı. Burayı yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonrasında öncelikle projeyi kurulumuzdan geçirdik akabinde bölgenin imar planlarını yaptık. Burayı Kız Kalesi peyzaj ve regresyon projemiz doğrultusunda elden geçirdik ve 3 aylık çalışma sonrasında şu anda bulunduğu duruma getirdik. Burası şu anda seyir terası olarak kullanılıyor. Yeşil alanları, ışıklandırmaları ve çeşitli regresyonlarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. 3 bin yıl önceki haline döndü diyebiliriz. 3 bin yıllık bir aradan sonra hak ettiği duruma geldi. Projemizin maliyeti 1.8 milyondur" dedi.

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