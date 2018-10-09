(Görüntülü) Van'da dolu önleme makinesi üretildi

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren firma tarafından dolu önleme makinesi üretildi. Yaklaşık bin dönümlük alana kurulan cihaz ile yukarı 12 kilometreye gaz püskürtülüp, suyun kristalleşmesi engellenerek, yere yağmur olarak düşmesi sağlanıyor. Daha önce ithal edilen dolu önleme makinesi, Van'da üretildikten sonra ilk ihracat Azerbaycan'a yapıldı.



Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'de, dolu önleme makinesi üretilmeye başlandı.



İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Yapılacak tüm üretimlerde ihracat odaklı, teknolojiyi kullanan, yenilikçi iş fikirlerine yer vereceğiz demiştik. Burada bir ilki de başardık. Türkiye'de olmayan, ilk kez Van'da üretilen dolu önleme makinesini Van İŞGEM'de üretmeye başladık. Bir girişimci, bize müracaat etmişti, kendisine yer ve imkan verdik. Bu üretimi başardılar. İlk üretimimizi ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. İkinci üretimimizi de Yozgat'taki Türkiye'nin en büyük meyve bahçesine göndereceğiz" diye konuştu.



'DOLU ÇİFTÇİLERE ZARAR VERDİ'



Mevsimlerin değiştiğini dile getiren Gedik, son dönemde etkili olan doluların çiftçi ve üreticilere zarar verdiğini söyledi. Cihazla bunun önüne geçeceklerini kaydeden Gedik, "Bu cihaz kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Sağlığa ve çevreye zararı yok. Bu ürün, ithal edilen bir üründür normalde; ama artık ithalatı yapılmıyor. Van'da üretimi yapılıyor ve yurt dışına ihracatı yapılıyor. Bu vesileyle çiftçilerimizin zarar görmesini engellemiş olacağız" dedi.



MAKİNE BAŞINDA OLMADAN DOLU YAĞIŞI ENGELLENİYOR



Cihazın, Avrupa'dan getirilenlerden farkının, 'tam otomasyon sistemi' olduğunu belirten Gedik, "Makinenin başına gelmeden, cep telefonuyla direkt kumanda edip, talimat vererek, dolunun yağması engellenmiş olunuyor. Bu cihazın yukarı püskürttüğü, yaklaşık 12 kilometrelik mesafe gidiyor. Bu gaz, suyun kristalleşmesini engelleyerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Bundan seralar, otoparklar da yararlanabilir. Kullanım alanı oldukça fazla, gittikçe de daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün" diye konuştu.



Dolu önleme makinesinin üretiminin yapıldığı firmanın sahibi Yadullah Nesurullahi ise cihazın kullanım alanının geniş olduğunu belirterek, yurt içinden ve dışından talebin fazla olacağını söyledi.