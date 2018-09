(Görüntülü) Validen belediyelere kaçak yapı uyarısı

Mehmet ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA, () ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, İmar Barışı Yasası'nın 1 Ocak 2018 tarihi öncesini kapsadığına işaret ederek, bu konudaki sorumluluğun belediyelerde olduğunu belirtti. Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü üzerinden kaçak yapıların yıkımına devam edileceğini de açıkladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) eylül ayı meclis toplantısına, Vali Münir Karaloğlu konuk olarak katıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, kent gündemine ve ekonomik sorunlara ilişkin açıklamada bulundu. Karaloğlu, toplantıda imar barışının suistimal edilmesiyle alakalı olarak, belediye başkanlarını sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyardı. ATEŞ ORTAMINDA 10 MİLYON Antalya Valiliği görevine 2016'daki Rusya krizi, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olayların olduğu dönemde geldiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, ?Biz tam ateşin ortasında aslında Antalya'da göreve başlamıştık. Ama Antalya'ya gelip, anlayıp, bildikten sonra aslında Antalya'nın 2016'daki krizi çok çabuk aşabileceğini, hem Antalya hem Türkiye'de bu potansiyelin olduğunu her platformda dile getirdik. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık. Çünkü ben Antalya'nın iş insanlarına, potansiyeline güveniyordum. Çünkü krizin kaynağı da Antalya değildi, dışındaki etkenler nedeniyle bir kriz yaşıyorduk. Bunu çok hızlı aşarız diyorduk ve 2016'da ateş ortamında 2017 yılı için 10 milyon turist demiştik ve gerçekleşti dedi. TURİZMDE EKİM VERİLERİ DE ÇOK İYİ 2018 için de 14 milyon hedefinin ortaya konulduğunu kaydeden Karaloğlu, Bugün itibariyle 10 milyon 695 bin yabancı bu şehre sadece iki havalimanıyla gelmiş durumda. Eylülde neredeyse ağustos doluluklarını yaşıyoruz. Bu, sezonu uzattığımız anlamına da geliyor. Zaten sezonu uzatmadan 14-15 milyonları bu şehirde görme şansımız yok. Sadece 3-4 aya sıkıştırarak görme şansımız yok. Bu sene onu yaşıyoruz. Eylül ayı çok iyi, ekim verileri çok iyi. Bir turizmcimiz kasım ayında bile yüzde 75 doluluğa şimdiden ulaştıklarını ifade etti. Kasım 15'e kadar da veriler fena değil. Bu şunu gösteriyor, 2018'de hedeflediğimiz yere, 14 milyona ulaşacağız veya yakın bir yerde tamamlamış olacağız diye konuştu. İLERİ TEKNOLOJİ VURGUSU Antalya'nın çok önemli bir tarım, üretim şehri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Türkiye'nin özellikle örtüaltı üretiminde lider, 6 milyon ton yaş sebze ve meyve üretilen, çoğunluğu ihraç edilen bir şehir olduğunu söyledi. Sanayi şehri planında ise ileri teknoloji ürünler, Antalya'yı bir yazılım üssüne dönüştürecek, siber güvenlik, yapay zeka çalışmalarının yapıldığı bir şehre dönüştürmek gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, ?Antalya'nın ekosistemi bunlar için çok uygun ortam oluşturuyor. Yazılımın yerli değil, siber güvenlik ve yapay zeka çalışmalarınız yoksa ülkenizin tam bağımsız ve güvenli olması da mümkün değil. Antalya'nın ekosistemiyle bu konuda Türkiye'de öncülük edebilecek şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum dedi. EKONOMİK KRİZ DEĞİL EKONOMİK SALDIRI Ekonomik sorunlarla ilgili de konuşan Vali Karaloğlu, ?Ekonomide bir sorunumuz var ama bunun ekonomik bir kriz olmadığını söylüyoruz. Bu bir ekonomik saldırı, ciddi bir ekonomik saldırı altındayız. PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ın çeşitli saldırılarla diz çöktüremediği ülkemiz, aslında doların silah olarak çekildiği, ekonominin silah olarak kullanıldığı bir saldırı altında. Bu ülkenin, bu milletin bunu aşabilecek gücü ve potansiyeli var. Zaman ekonomik zafer kazanma zamanıdır. Bunu da ancak yine birlik, beraberlik, dayanışma kültürü içinde hep beraber çok kısa vadede aşabileceğimize inanıyorum diye konuştu. İMAR UYANIKLARI AFFEDİLMEYECEK İmar Barışı Yasası'yla ilgili 1 Ocak 2018 tarihi sonrasında birçok kişi tarafından yapılan kaçak yapılarla ilgili sorunun da gündeme geldiği toplantıda Vali Karaloğlu, bu yapıların yıkıldığı ve yıkılmaya devam edileceğini açıkladı. Yasanın çok açık ve net olduğunu belirten Karaloğlu, ?01.01.2018'den sonra yapılacak bütün yapılar yıkılacak. Bu yetki ve sorumluluk, imarla ilgili düzenlemeyi yapma görevi, aslında belediyelerimizindir. Eğer herhangi bir belediye sınırları içinde imara aykırı bir yapı yapılıyorsa buna derhal müdahale etmek görevi ve sorumluluğu var her belediyemizin, her belediye başkanımızın. Ama biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüğü üzerinden bunların takibine devam ediyoruz. Geçen hafta Döşemealtı'nda 18 yapıyı yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz dedi. BELEDİYELERE ÇAĞRI VE 'İHBAR EDİN' UYARISI Bu kaçak yapılara engel olmada asıl görevin belediyelerde olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ?Yapılanları yıkma görevi belediyelerimizin. Belediyelerimizi görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyorum. Kesinlikle vatandaşın birikmiş problemini çözmek için çıkarılmış imar barışını kötü niyetlilerin emellerine heba etmememiz lazım. Yoksa bu işin sonu yok. Türkiye'de en çok imar problemi olan şehirlerden biri de Antalya. Ama vatandaşın birikmiş problemini çözmek için iyi niyetle çıkarılmış bir yasayı kötü niyetli insanların sulandırmasına izin vermememiz lazım. Öncelikle belediyelerimizin dikkatli olması lazım, bölgenizde gördüğünüz, duyduğunuz bu tip yapıları lütfen hem belediyelerimize hem de Çevre Şehircilik il müdürlüğümüze ihbar edin diye konuştu. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ANTALYA KAMPANYASI Toplantıda ülke ve kent ekonomisindeki sorunlardan bahseden ATSO Başkanı Davut Çetin ise imar barışı nedeniyle özellikle SİT alanlarında yeni inşaatlara başlandığının görüldüğüne dikkat çekti. Çetin, sonradan imar barışı için yapılan inşaatlara af olmayacağını ve bu konuya herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Sektörel sorunları da anlatan Çetin, inşaat sektöründe faiz artışının konut satışlarını zorladığını söyledi. Çetin, ?Kredi faizleri gerçekten çok artmıştır. İnşaat sektörümüzle birlikte Antalya'da konut kredisi kampanyası başlatmak istiyoruz. İnşaat sektörümüz konut fiyatında indirim yaparak, kredi faizini düşürmek için teklif getirmiştir. İstanbul'da bu kampanyalar yapılmıştır. Biz de Antalya'da düşük faizli konut kampanyası için bankalarla görüşüyoruz. Bu dönemi sektörel kampanyalarla atlatmak için çalışmalıyız, sektör içinde dayanışmaya önem vermeliyiz dedi.