(Görüntülü) Vali Yerlikaya: Arama kurtarma ekipleri büyük bir uyum içinde gayret gösteriyor

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Arama kurtarma çalışmalarımız 18 buçuk saattir aralıksız devam ediyor. Bu 18 buçuk saatte 9'u genel sağlık durumu iyi 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralımız başta Kartal Eğitim Araştırma hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 3 ölümüz var. Daha önce iki tanesinin kimliği tespit edilmişti. Birinin ismi de de yakınları tarafından bu sabah tespit edildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yönetimiyle bu binanın an be an durumunu devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafta yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Bu durumu netleştirmek için 3 kere arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Netleştirip, risk tahlilini yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başladık" dedi. Yerlikaya, "Gece saat 02.00'de yaptığımız açıklamadan beri maalesef arama kurtarma faaliyetlerinde bir cana ulaşamadık. Size sevindirici bir haber vereyim. Az önce Havva isimli bir kızımızla AFAD ekiplerimiz konuştu. Şu anda da konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duasıyla onların gayretleriyle bu kızımıza da tıpkı dün Mahmut Tayyip Alemdar gibi kavuşacağız. Bütün arama kurtarma ekipleri büyük bir uyum içinde gayret gösteriyor" şeklinde konuştu.