(Görüntülü) Vali Şıldak'ın yılbaşı mesaisi

Mesut MADAN BURDUR, () Burdur Valisi Hasan Şıldak, 31 Aralık gecesi Burdur- Antalya karayolundaki denetimlere katılıp, vatandaşın ve görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Vali Hasan Şıldak beraberinde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile birlikte ilk olarak Organize Sanayi Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasına Burdur- Antalya karayolunda seyahat eden vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Şıldak, vatandaşa şeker ikram etti. Vali Şıldak, 2018 yılının son günün hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle 2019 yılının ülkemize, Burdur'umuza, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini sağlık ve huzur içinde yeni yıla hep birlikte adım atmamızı temenni ediyorum. İlimiz genelinde yılbaşının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla Valilik olarak emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alındı. Tabii ki amacımız vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içerisinde yılbaşını geçirerek yeni yıla girmelerini sağlamak. Bu manada tüm tedbirlerimizi aldık dedi. Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne geçerek acil servis çalışanları ve tedavi için gelenlerin yeni yılını kutladı. Vali Şıldak ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek buradaki çalışanların da yeni yılını kutladı.