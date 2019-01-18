(Görüntülü) Vali Demirtaş minik öğrencilere karnelerini dağıttı

Can ÇELİK ADANA,() Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin bitmesiyle Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda gerçekleşen karne dağıtımına Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaykamı Oğuzhan Bingöl ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilere karnelerini dağıtarak onları tebrik etti. Geride bırakılan eğitim dönemi hakkında değerlendirilmelerde bulunan Vali Demirtaş, şöyle konuştu Tabi ilk olarak velilerimize söyleceğimiz şeyler var. Çocuklarımızın verimli zaman geçirmesini aynı zaman da eğlenmesini sağlayalım. 4 ay az bir zaman değil. Çocuklarımız bu süre içerisinde yoğun bir tempoyla çalıştılar. Bundan dolayı bu ara tatili iyi değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızın hem dinlenmeli hem de bir takım etkinliklere katılmalıdır. Tabi kitap okumayı da unutmamalılar. Bizim şuan 162 tane okulumuz var. Her yıl bu sayıya yeni okullarımız ekleniyor. Adana eğitimin üst seviyeye çıkması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ben öğrencilerimize önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de başarılar diliyorum Vali Demirtaş karne dağıtımından sonra minik öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.