(Görüntülü) Uzmanlardan sömestr tatilini fırsata çevirme tavsiyeleri

Eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesine 1 gün kalırken, uzmanlar öğrenciler ve ebeveynlere tatili fırsata çevirme tavsiyelerinde bulundu.Uzmanlar, sömestr süresince doğru planlama yapmanın önemine ve günlük hayattaki pek çok şeyin temel becerileri geliştirme üzerine kullanılabileceğine değindi. Yoğun bir akademik dönemin sona ermesiyle tatile girecek öğrencilerin bu süreci fırsata çevirebileceklerine değinen Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, "Birinci dönemde eksiklerimiz varsa sömestr süresince her gün saatlerce ders çalışmaktansa tekrar etmekte fayda var. Tekrar etmediğimiz bilgiyi unutuyoruz" dedi. GÜNLÜK HAYATI TEMEL BECERİLER ÜZERİNE KULLANIN "Öğrencilerin önünde bir sınav dönemi var ve sadece son sınıfları değil, herkesi ilgilendiriyor. Günlük hayattaki pek çok şeyi temel becerilerimizi geliştirme üzerine kullanabiliriz" diyen Sebahat Başusta, özellikle sınava hazırlık döneminde olan öğrenciler için tavsiyelerde bulundu. Başusta, "Market alışverişlerini bu dönemde öğrenci üstlenebilir, bir yerden bir yere giderken ulaşım aracı kullanabilir.Sınavlarda, 'Ne kadar zaman önce çıkarsam oraya istediğim zamanda varabilirim' gibi tüm bu günlük hayattaki olayların birebir yansıması geliyor. Dolayısıyla öğrenciler yaşamlarına artık böyle bakabilirler. Haber, televizyon, alt yazılı bir şeyler izlerken anlatım bozukluklarına, yazım yanlışlarına dikkat ederek hayatlarındaki her şeyi fırsata çevirebilirler" dedi. "KURALLAR ESNEYEBİLİR AMA DİKKAT EDİLMELİDİR" Tatilde bütün düzenin bozulmasının yanlış olduğunu ifade eden Başusta, "Kurallar esnetilebilir ancak dikkat edilmelidir. Tamamen serbest, 'hiçbir şey yapmadan geçireceğim' düşüncesi 15 günlük güzel bir fırsatı dezavantajlı bitirmek gibi olur. 12'nci sınıflar zaten bir sınav hazırlık sürecinde dolayısıyla tamamen hiçbir şey yapmadan, ders çalışmadan, hiç soru çözmeden 15 gün gibi uzun bir süre geçirmelerini söyleyemeyiz. Okulun ara vermesini vakit ferahlığı olarak değerlendirebiliriz. Tekrar yapmak için çok güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı. "NOTLARIN DÜŞÜK OLMASI SINAVIN KÖTÜ OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ" Öğrencilerin tatil süresinden önce de öğretmenlerine 'ben neyi tekrar etmeliyim' diye sormaları ve iş birliği yapmalarının önemine dikkat çeken Başusta, velilerin çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamamaları gerektiğini dile getirdi. Notların düşük olmasının sınavın kötü olacağı anlamına gelmeyeceğini söyleyen Başusta, "Her çocuğun kendine göre bir ritmi, çalışma kapasitesi var. Çocuğumuzun mizacını olduğu gibi kabul edip o mizaç doğrultusunda uygun motivasyon kanallarını kullanmak çok önemli. Anne baba olarak çocuğu iyi gözlemlemiş ve nasıl yaklaşırsam daha iyi motive edebilirim sorunun cevabını bulmuş olmamız gerekiyor. Çocuğa yapılacak baskı, çok işe yaramayacaktır. Veliler, çocuklarını meslek stajlarına gönderebilir. İlerideki hedefine uygun meslek varsa, o mesleği tanıdıkları aracıyla ayarlayabilir. Karne notlarının Ortaöğretim Başarı Puanına etkisi var, bu yüzden karne notları önemli. Ancak sadece karneye bakarak, her notu kötü olan sınavda da başarısız olacaktır diyemeyiz" dedi. "DOĞRU PLANLAMA İLE İKİNCİ DÖNEME GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPILABİLİR" Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, tatil süresince doğru planlama yapmanın ikinci döneme güzel bir başlangıç yapmak için son derece önemli olduğunu söyledi. Notları düşük olan öğrencilere duygusal anlamda ekstra bir yükleme yapılmaması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Onlar zaten mutsuzluklarını mutlaka içlerinde yaşıyorlardır. Ebeveyn yaklaşımı olarak planlama becerisi geliştirmek, ikinci dönemi planlamak adına doğru bir geri dönütama tatil ve dinlenme hakkında değişikliğe sebep olmaması gerekiyor" dedi. Sınav hazırlığı olmayan öğrenciler için tatilin çok önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Kılıç, " Dinlenmeye ve eğlenmeye çok vakit ayırdıkları ama akademik çalışmaları bir kenara bıraktıkları bir süreç oluyor. Biz hiçbir zaman tamamen akademi ya da tamamen sosyal olarak sürecin planlanmasını doğru bulmuyoruz. Mutlaka akademik çalışmalara ara vereceklerdir ama kitap okumak, eksik tamamlamak gibi çalışmaları hazır hale gelmek için planlamaya almalılar. Özellikle aileleriyle keyifli vakit geçirecekleri süreç olmalı. Kaliteli planlanmış bir tatil hem eğlenmeleri, hem dinlenmeleri hem de hazır bir ikinci dönembaşlangıcı olması adına kıymetli" diye konuştu. "TEKNOLOJİYLE FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK OKULA ADAPTASYONU ZORLAŞTIRIYOR" Karnelerin, planlama doğru yapılsın diye verilen birer geri dönüt olduğunu söyleyen Kılıç, teknolojiyle fazla vakit geçirmenin öğrenciler için bir tehdit olduğunu vurguladı. Kılıç, "Çok fazla televizyon başında, telefonuyla ya da playstation, bilgisayarla vakit geçirebiliyorlar. Teknolojik cihazlarla bir şekilde çok fazla haşır neşir oluyorlar. Bu tatil bile olsa öğrenciler adına dezavantajlıdır. Zamanımızın dar olmasından ziyade teknolojinin uzun süreler kullanılmasının çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinden kaynaklı bir sınırlama yapıyoruz. Uzun süre teknoloji ile vakit geçirdiklerinde, okula adaptasyonları zorlaşıyor ve alışkanlık ediniyorlar. Aynı zamanda kalitesiz zaman geçirmiş oluyorlar" dedi. "TATİL, BÜYÜK ÖDÜLLERİ BERABERİNDE GETİRMEMELİ" Öğrencilerin yaşlarına uygun tiyatrolara, aktivitelere katılmalarının sosyal ve kültürel olarak kaliteli bir dönem geçirmelerine yardımcı olacağına dikkat çeken Kılıç, "Tatil beraberinde büyük ödülleri getirmemeli. Bu zaten yapması gereken sorumluluklarının sonucu. Dolayısıyla çok büyük ödüllerle karneyi pekiştirmemeliler. Ufak, sevgilerini gösterebilecekleri, ödüller yeterli olacaktır. Aileler, planlamada da gerçekten faydalı olacaklarını düşündükleri, onlar için, sevdikleri, yararlı olacağına inandıkları aktiviteleri planlamaya koyarlarsa ellerinden geleni yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×