(Görüntülü)Üzerlerine kömür tozu yağıyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe olduğu Dilovası ilçesinde, Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerine, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesislerden kömür tozu yağıyor. Dilovası'nda yaşayan gençler, Kömürcüler OSB'yi protesto için Osmangazi Köprüsü'ne çıkarak, eylem yaparken, ilçe sakinleri de kömür tozu nedeniyle astım hastası sayısının arttığını belirtip, önlem alınmasını istedi. Sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girdiği ve sık sık hava kirliliğiyle gündeme gelen Dilovası'nda, Kömürcüler OSB'den yayılan kömür tozları, ilçe halkını isyan ettirdi. İlçe sakinleri, kömür tozları nedeniyle pencereleri ve kapılarını açamaz hale geldi. İlçede astım hastası çocukların sayısının arttığını belirten Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip Mengübeti, "Önceki mahalle muhtarımız da kanserden dolayı vefat etmişti. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bayağı mücadele etmişti eski muhtarımız, Cumhurbaşkanlığı'na kadar elinde Kömürcüler Sanayi Bölgesi'nin verdiği sıkıntıların dosyasıyla gitti. Dosya sundu ama hiçbir olumlu cevap alamadı, bu konuyla ilgili. Mahalle sakinlerimiz, hatta ilçe sakinlerimiz ciddi anlamda sıkıntılarını dile getiriyor. Bununla ilgili organize sanayi bölgesi sorunlarının açıklığa kavuşmasını diliyoruz. En çok Turgut Özal Mahallesi ve Kayapınar Mahallesi etkileniyor bu durumdan ama genel olarak bütün ilçe etkileniyor. İlçemizin 10 yıl önce 47 bin 500 nüfusu vardı, hala 47 bin 500 nüfusu var. Yani hep göç ediyor, insanlar buradan. İlçe sakinlerinin hemen hemen 3 evden 2'sinin çocukları astım hastası. Bu durumdan şikayetçiyiz" diye konuştu. 'ÇEVRE KATLİAMI VAR' Dilovası Gençlik Derneği Başkanı Hayrettin Koçpınar ise "Burada bir çevre katliamı var, biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz resmi kurumlara başvurduk, kendimizi anlattık ama onlar da bu sanayi bölgesinin bir anda kaldırılamayacağını söylediler. Osmangazi Köprüsü'nde bir eylem gerçekleştirdik. İnsanlar artık dayanamaz bir hale geldi. Artık yetkililerin duruma bir el atmasını istiyoruz. Bu insanlara, bu çocuklara bir değer verilmesi lazım" dedi. 'HER YER KÖMÜR, BIKTIK' Kızının astım hastası olduğunu anlatan ilçe sakinlerinden Selma Kılıç, "Sürekli toz oluyor evimizde. Günlük temizlik yapmak zorunda kalıyoruz evlerimizde. Çocuğum zaten astım hastası; okula gidip, geldiği zaman çok sıkıntı yaşıyor. Kömüre, toza, polene, her şeye alerjimiz var. Kışın kızım okula gidip, geldiği zaman sürekli öksürüyor; makineye bağlıyoruz, makinenin yetersiz kaldığı durumlarda da hastaneye götürüyoruz. Pencereleri açamıyoruz, açtığımız zaman daha da kötü oluyor. Her yer kömür, artık bıktık. Yalnızca ben değilim; burada yaşayan herkes, bu sorundan şikayetçi, çevrede bulunan herkes öksürüyor. Kızımın astım hastası olduğunu 9 aylıkken öğrendik. Doktor, doğar doğmaz astım hastası olduğunu söyledi; ama biz 9 aylıkken öğrendik. Kızımın krizi tutmadığı zaman yine idare edebiliyoruz ama krizi tuttuğu zaman çok sıkıntı oluyor" diye konuştu. 'PENCERE AÇAMAZ HALE GELDİK' Evlerinin içi kömür tozu olduğu için her gün temizlik yaptıklarını dile getiren Birgül Yalçın da "Bu kömürlü halimizi görüp, acıyın bize. Bu işe bir çözüm bulun. Çocuklarımıza yazıktır. Çocuklarımızın geleceği için lütfen bu kömür sorununu kaldırın. Evimizin içi, parkelerin üzeri, kapıların önü, sürekli kömür tozu oluyor. Her gün yıkıyoruz, siliyoruz; ertesi gün yine kömürle kirleniyor. Küçük çocuklarımız var, onlar sabah kalktıkları zaman öksürüyorlar, boğuluyorlar kömür tozu yüzünden. Cam, pencere açamıyoruz. Açmadığımız halde evin içine giriyor, açarsak ne olacağını bilemiyoruz bile" dedi. 'KÖMÜR TOZU CİĞERLERİMİZE DOLUYOR' Lale Çiftçioğlu, kömür tozu soluduklarını belirterek, "Biz sadece toz ile uğraşmıyoruz, bildiğimiz kömür geliyor evimizin önüne. Çocuklarımızın çorap altları simsiyah oluyor. Bu çorapla kalsa yine tamam; ama bunları içimize soluyoruz, ciğerlerimize doluyor. Buranın çocuklarının yüzde 90'ı astım, bronşit, zatürre gibi hastalıklara yakalanıyor; soludukları iğrenç hava yüzünden. Ben çocuğumu her hastaneye götürdüğümde doktor bana 'Kızım sana gökten ilaç mı indireyim? Senin bulunduğun bölge çocuğuna yetiyor. Bu soluduğu pis hava yüzünden ben ne kadar ilaç da versem senin kızının hastalığı devam edecek' diyor. Kızım astım hastası ve son zamanlarda kullandığı ilacın haddi hesabı yok. Bu durum sadece benim çocuğumda yok, Dilovası halkının bütün çocukları bu durumda" diye konuştu. 'KANSER OVASI' OLARAK ANILIYOR' Kömür tozlarının artık içlerine işlediğini dile getiren Seymen Yalçın ise "Yıllardır bu kömürü soluyoruz, artık içimize işledi. Dilovası artık 'kanser ovası' olarak anılıyor farklı yerlerde. Bizim yaşadığımız çevrede 7/24 camları siliyoruz ve her yer kömür. O kömür artık içimize işlemiş durumda ve camları da her sildiğimizde o bez simsiyah oluyor. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Kömürün kalkması için uğraşıyoruz. Dilovası halkı olarak çok perişan haldeyiz" dedi. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKANLARA 108 LİRALIK CEZA Öte yandan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen kömür tozlarını protesto etmek amacıyla çıktıkları Osmangazi Köprüsü'nde seslerini duyurmaya çalışan 4 kişiye 'otoyol köprüsüne çıkmak ve otoyolda yürümek' gerekçesiyle 108'er liralık para cezası kesildi. Seslerini duyurmak için köprüye çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Bayram Yalçın, "Bizim köprüye çıkış sebebimiz, mahallemizde kömür ocağımız bulunmakta. Bu durum, mahalle halkını ve bizi ciddi derecede rahatsız ediyor. Annelerimiz her gün balkonları, camları, temizlemek zorunda kalıyor. Çok büyük rahatsızlık veriyor bu insanlara, biz de sesimizi duyurmak için bu yolu denedik. Daha önce valiye, büyükşehir belediye başkanına ve kaymakama gittik fakat bize çözüm yolu üretmediler. Biz de sesimizi duyurabilmek için Osmangazi Köprüsü'nün üzerine çıktık, pankart açtık. Bize 108 lira ceza kestiler, otoyola izinsiz girdiğimiz gerekçesiyle. Yaya yolundaydık biz ama o da yasakmış daha da ceza yazacaklarını söylediler bize. Mahallemizde 10- 15 tane küçük çocuk şu anda hava makinesiyle ayakta duruyor. Çocuklarımız hastalıklı doğuyor. Annelerimizin sütünde kömür tozuna rastlanılmış, bunun gibi birçok şikayet bulunuyor" diye konuştu.