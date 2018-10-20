(Görüntülü) Uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardılar

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Tarlabaşı'nda sabaha karşı daha önce belirledikleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, uyuşturucuyu tuvalete attı. Bunun üzerine sokaktaki kanalizasyon kapağını açarak aşağı inen polis ekibi şüphelinin attığı uyuşturucuları tek tek topladı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda "taş kokain" diye tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü. Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı. UYUŞTURUCUYU TUVALETE ATTI Operasyon sırasında polisin geldiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı. Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı. Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı. Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı. ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Operasyonda satışa hazır çok sayıda taş kokain adı verilen uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokakta bulunan 4 kişi de gözaltına alınarak kelepçe takıldı. Şüphelilerin binadan taş kokaini dışarıdaki torbacıya attığı, torbacının da müşterilere sattığı öğrenildi. Şüpheliler, Güven Timleri Bölge Amirliğine götürdü. Gözaltına alınan ve satıcı olduğu öğrenilen M.Ş.A (20)'nin PKK/KCK terör örgütüne üyelikten ceza aldığı, cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi.