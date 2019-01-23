Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.
4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu başta olmak üzere patlayıcı madde konusunda da eğitilen 'Badem' ekiplerin düzenlediği operasyonlara da katılıyor.
(Görüntülü) Uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası 'Badem'
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu. 4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline...
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.
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