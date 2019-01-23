(Görüntülü) Uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası 'Badem'

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.

4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu başta olmak üzere patlayıcı madde konusunda da eğitilen 'Badem' ekiplerin düzenlediği operasyonlara da katılıyor.