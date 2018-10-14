(Görüntülü) ÜSTÜNE PANO DÜŞEN MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNDE İŞ YERİ SAHİBİ VE BELEDİYE KUSURLU BULUNDU

(Görüntülü) ÜSTÜNE PANO DÜŞEN MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNDE İŞ YERİ SAHİBİ VE BELEDİYE KUSURLU BULUNDU

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