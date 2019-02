(Görüntülü) USTA BULAMAYINCA KENDİSİ USTA OLDU

MANİSA'nın Salihli ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırının başına geçen 40 yaşındaki Elmas Çetin, 'Kadından fırın ustası olur mu' diyenlere inat işine dört elle sarıldı. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan Çetin, müşterilerden gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Namık Kemal Mahallesi Şüheda Caddesi'nde 8 ay önce pide ve lahmacun fırını açan 2 çocuk annesi Elmas Çetin, işyerinde uzun süreli çalışan usta bulamayınca, kolları sıvadı. Dönem dönem çalışan ustaları izleyerek pide ve lahmacun yapmayı öğrenen Çetin, fırının başına geçti. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan Çetin, yoğun talep gördüklerini söyledi. Kadın isterse başaramayacağı şey yok diyen Çetin, usta bulamadığı dönem zor günler geçirdiğini ve gözüne uyku girmediğini belirtip, Personelim ve fırıncım vardı. Ama bazı sorunlar nedeniyle fırıncım ayrılmak zorunda kaldı. Dönem dönem bazı fırıncılar işyerimde çalışsa da gerek şehir dışından gelip gitmelerinin yaşattığı zorluklar gerekse istediğim zaman anında personel bulamakta yaşadığım zorluklar beni çok zor durumda bıraktı. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Usta bulabilecek miyim Bulamazsam ne yaparım diye adeta sabahlıyordum. Hatta usta bulamadıkça 'Acaba dükkanı ne zaman kapatacak' diye konuşmaya başlayanlar oldu. İşyerimde fırıncılar çalıştığı dönemde onları izliyor ve nasıl pide veya diğer ürünleri yaptıklarını takip ediyordum. Kısacası bir göz aşinalığı vardı. Daha önce şehir dışından gelen bir ustam da bana bu işi öğretmek için çok uğraştı. Bana 'kendin öğren kimseye muhtaç olma' diyordu. Dediği de doğru çıktı. Şimdi fırının başındayım. Artık bu işi kendim yapıyorum. Zorlukları var mı derseniz, her mesleğin olduğu gibi bu mesleğinde zorlukları var. Ama kadınlar isterse her şeyi yapar. Ben de azmettim ve başardım. Kadınların yapamayacağı hiç bir şey yoktur dedi. Elmas Çetin'in üniversite öğrencisi kızı Fatoş Çetin ise annesiyle gurur duyduğunu söyledi. Fatoş Çetin, Boş kaldığım zamanlarda da anneme ait işyerine gelerek ona yardımcı oluyorum. Onun büyük bir çaba sarf ederek, bu güçlükleri atlatması bana büyük bir mutluluk veriyor. Annemle gurur duyuyorum dedi. Elmas Çetin'in işlettiği işyerine sürekli gelerek pide ve lahmacun yediğini kaydeden Adviye Seçgin adlı müşteri ise Bence kadın eli değen her yer güzelleşiyor. Pidesi gibi mesela. Ben sürekli buraya gelerek pide ve lahmacun yiyorum. Kendisini tebrik ediyorum dedi. Aydın'dan Salihli'ye geldiğini ve Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettiği için ailesi ile birlikte pide yemeğe geldiğini belirten Bilal Demir ise, Aydın ilinde ikamet ediyorum. Bir iş için ailemle birlikte Salihli'ye gelmiştim. Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettik ve geldik. Gerçekten çok güzel pide yapıyor. Pide ustalarını hep erkek olarak bilirdik çok ilginç geldi dedi.