(Görüntülü) Üsküdar'da korkutan yangın

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın saat 10.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'taki binada çıktı. 4 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ev sakinleri, ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.