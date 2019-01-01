Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
(Görüntülü) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba...
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