(Görüntülü) Üsküdar'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÜSKÜDAR'da ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VS 5500 plakalı otomobil ile bir ambulans çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü başka bir ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün kızı, babasının durumunun iyi olduğunu, ambulansın yanan kırmızı ışığı fark etmediği için kazanın meydana geldiğini iddia etti.

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