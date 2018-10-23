(Görüntülü) Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı

İZMİR'in Urla ilçesinde bir kişi, Çeşmealtı'nda 2'nci derecede arkeolojik sit alanı üzerine kaçak tek katlı prefabrik bir ev yaptı. Aynı zamanda Hazine arazisi olan bölgede yapılan kaçak ev, ekipler tarafından yıkıldı. Evin sahibinin, 'İmar Barışı' kapsamında başvuruda bulunarak, Yapı Kayıt Belgesi aldığı da ortaya çıktı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 'İmar Barışı' kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinden önce yapılan kaçak yapıları kayıt altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Yasayı fırsat bilen bazı kişilerin yaptığı kaçak yapılar da, mercek altına alındı. Yetililer, Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde, 2018 yılından sonra inşa edilen bir evi tespit etti. Hem 2'nci derecede arkeolojik sit alanı hem de Hazine arazi olan bölgede, bir vatandaşın kaçak tek katlı prefabrik ev yaptırdığı, bunun için de Yapı Kayıt Belgesi aldığı anlaşıldı. Müze Müdürlüğü yetkilileri, evin kurulduğu yerde, milattan önce 600 yılından kalma tarihi eserlerin olabileceğini belirtti. KAPISI BALYOZLA KIRILDI Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi ekipleri, kaçak ev için harekete geçti. Ekipler ilk önce evin çevresindeki tel örgüleri kaldırdı. Toprak zemine dökülen betonun üstüne yapılan evin kapısı, balyozla kırıldı. Evin penceresine asılan Türk bayrağı görevlilerce alındı. Yine evin çevresine suni çimler serildiği belirlendi. Yıkım sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle, içerideki eşyalar, belediye görevlilerince dışarı çıkarıldı. Tahliye işleminin ardından, kepçeler ile yıkım işlemine başlandı. 4 AY ÖNCE YAPILMIŞ Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Cemal Çeşmeci, yıkım kararı alınan evin kaçak olduğunu, uydu kayıtlarından fark ettiklerini belirtti. Daha sonra Urla Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Urla Belediyesi ekipleri ile birlikte evi yıktıklarını söyleyen Çeşmeci, "Evin 4 ay önce yapıldığını tespit ettik. Bunu uydu görüntülerinden belirledik. Ev için İmar Barışı başvurusunda da bulunulmuş" dedi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da, kaçak evi yapan kişi hakkında savcılığa yalan beyan vermesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Evrakta sahtecilik de yapıldığını söyleyen Varan, belediyelerin bu tür olaylara fırsat vermemesini istedi. Yerel yöneticilerin, kaçak yapılar karşısında hassas davranmasını isteyen Varan, bu tür kaçak yapıları yıkmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×