(Görüntülü) Ünlüler Torba'da oy kullandı

BODRUM'da yaşayan ünlülerin büyük bölümü, Torba Mahallesi'nde oy kullandı. Torba Mahallesi'ndeki Mentol Kafe'de oyunu kullanan ünlülerden Fatma Girik (75), annesi Münevver Girik (94) ve kardeşi Müesser Girik (71) ile birlikte sandığa geldi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle güçlükle yürüyen Fatma Girik'e, Torba Muhtarı Suat Kaya ve yardımcısı Dursine Yılmaz yardımcı oldu. Oy kullanmak için 1296 numaralı sandığa gelen Fatma Girik, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı, birlikte fotoğraf çektirdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Fatma Girik, "Türkiye, gerçekten çok güzel günlere gidiyor, gidecek. Buna inancımız tam ve sonsuz. Demokrasi içinde herşey çok daha güzel olacak" dedi. Fatma Girik'in oy kullandığı sandıkta, eski manken Bilun Dohmen ve şarkıcı Fedon da oylarını verdi. Fedon, motosikleti ve giydiği ay-yıldızlı kırmızı renk tişortüyle dikkat çekti. SANDIKTA RENKLİ GÖRÜNTÜLER Evli ve 3 çocuk babası turizmci Erkan Altan ise sandık başına üzerinde 'Bu İş'te Mutluluk Var' yazılı tişörtü ile geldi. Altan oy kullanırken yaptığı zafer işaretinin ardından, "Oylarımız hayırlı uğurlu olsun. Özgür, demokratik ve mutlu bir ülke istiyoruz" dedi. Oy kullananlardan müzisyen Pamir Saraçoğlu (26) ise Fenerbahçe forması ve şortuyla sandığa geldi. Sandık başında renkli görüntüler oluştu. ENGELLİ VE HASTALAR YİNE SORUN YAŞADI Oy kullanmak için Torba'daki aynı kafeye gelen engelliler ve tekerlekli sandalyedeki hastalar, yine güçlük yaşadı. Tekerlekli sandalye yolu olmadığı için merdivenleri yakınlarının ve vatandaşlarının yardımları ile aşabilen engelli vatandaşlar, oylarını güçlükle kullanabildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×