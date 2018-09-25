(Görüntülü) Ünlü oyuncu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü (2) (Arşiv)

25'İNCİ YIL GALA GECESİ VE ZİYNET SALİ KONSERİ İPTAL EDİLDİ Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru'nun, 25. Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine festival kapsamında bugün gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi. 25'nci Yıl Gala Gecesi ve Ziynet Sali konserinin iptal edildiğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediyesi, Yakup Yavru'nun cenazesi için tören düzenleneceğini bildirdi.