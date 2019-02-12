(Görüntülü) Üniversiteli Meltem, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kayalık alanda yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Sezer (20), memleketi İzmir'in Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın fazla olması nedeniyle cemaat cami bahçesine sığmayınca, cenaze namazı sokakta kılındı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamarı Programı 2'nci sınıf öğrencisi Meltem Sezer, kız arkadaşı Gaye Y. ile Kuruca mevkiindeki kayalıklara tırmandı. İki arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada dengesini kaybeden Sezer, yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Sezer'in düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Sezer'i kayalıklardan indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer'in yaşamının yitirdiği belirlendi. Olayda büyük şok yaşayan Gaye Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aşağıya indirildi. Sezer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Meltem Sezer için, memleketi olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yeşil Ulu Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Meltem Sezer'in okul ve mahalle arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen genç kızın ağabeyi Görkem Sezer ve babası Yüksel Sezer gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılımın fazla olması nedeniyle, cemaat cami bahçesine sığmadı. Bunun üzerine tabut sokağa çıkarıldı ve cenaze namazı sokakta saf tutularak kılındı. Meltem Sezer, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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