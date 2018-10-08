(Görüntülü) Üniversite öğrencilerinden hibrit, kaportalı bisiklet

Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, ()Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisine katılan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Mustafa Topal ve Remzi Can Akile, ürün geliştirme alanında hazırladıkları hibrit 3 tekerlekli bisikletle katıldılar. Gençler 1 yıl yapım aşaması süren projenin amacının bisiklet sürücülerini trafikte daha fark edilebilir hale getirmek olduğunu açıkladı Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda açıldı. 3 farklı kategoride düzenlenen sergide en dikkat çeken projelerden biri Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri ve Üç tekerlekli ismini verdikleri kaportaya sahip hibrit bisiklet oldu. Ülkede meydana gelen ve bisikletli birçok insanın ölümü ile sonuçlanan kazalardan etkilenen Mustafa Topal ve Remzi Can Akile, 1 yıl yapımı süren ve 15 Bin TL'ye maal olan elektrikli ve manuel kullanım sağlayan bisikleti ürettiler. Proje sahiplerinden Remzi Can Akile, Geliştirdiğimiz bu bisiklet, normal bisiklet pedalı ve elektrikli motor ile güçlendirildi. Hibrit bisikleti bu şekilde tasarlama nedenimiz, bisikletliler gündelik hayatta ve trafikte fark edilebilir olmasıdır. Ülkemizde meydana gelen ve bisikletlilerin karıştığı trafik kazalarının çoğu ölümle sonuçlanıyor. Kaza nedenine bakıldığında ise bisikletlilerin fark edilemediği. Bu nedenle 3 tekerlikli bisikletimizi aydınlatma için farları bulunan, hava şartlarından çok fazla etkilenmeyecek, kaportalı şekilde ürettik dedi. Projenin bir diğer ortağı Mustafa Topal ise 1 yıl aşkın zaman süren bisikletin 15 Bin TL'ye maal olduğunu ifade ederek, Bu bisikletin yapımında kullandığımız malzemeler hafif ve dayanıklı alüminyum serilerinden kullandık. Kabuk tabir edilen dış kısımda ise fiberglas malzemesini tercih ettik. Bisikletimiz 2 kişilik olup ortalama ağırlığı 150 kilodur. Ortalama hızı 50 kilometredir. diye konuştu.