(Görüntülü) UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi kavalcı, ilgisizlikten yakındı

Fatih YILMAZ NİKSAR (Tokat), () Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan kaval ustası Yaşar Güç (50) mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Güç, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artık çobanların ürünlere rağbet göstermediğini, sadece profesyonel müzik yapanlara satabildiklerini söyledi. Niksar ilçesinde babasının yanında 11 yaşında kaval yapımını öğrenen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 'Türkiye'nin 2010 Yılı Yaşayan İnsan Hazineleri'nden biri seçilen kaval ustası Yaşar Güç ilçede mesleğini sürdürüyor. Erik ve kayısı ağaçları kullanarak yaptığı ve tanesi 100 ile 400 lira arasında değişen fiyatlardan sattığı kaval üretimini babasından öğrendiğini ifade eden Güç Ailemizde şu an 79 yıllık kültür var. 11 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Şu an 50 yaşındayım ve bu sanat ile 39 yıldır iç içeyim. Ben babamdan öğrendim. Benden sonra da 2 tane oğlum var. Onlara öğrettim, benden sonra da onlar yürütecekler. Şu anda kavallarımızı daha çok profesyonel anlamda sahnede çalan kullanan kişilere, konservatuvarlara satıyoruz. O da nereye kadar devam ederse. Ben bu işi meslek olarak yaptım ama çocuklarım da mutlaka hobi olarak yapacaklar dedi. KAVAL, CEP TELEFONUNA YENİK DÜŞTÜ Eskiden köylerde çobanların kaval çaldığını, ancak artık herkesin telefonla uğraştığını kaval söyleyen Güç Babamın kaval yaptığı zamanlarda her köyde en az 15-20 kaval çalan çoban vardı. Her köy için söylüyorum. Ama şu an köylerde çobanlık mesleği bittiği için kaval kullanan da kalmadı. Kullanan çok az kesim kaldı. Onların da kavala merakı kalmadı. Teknolojiye yenik düştüler. Ellerine telefon aldılar, şu anda herkes cep telefonu ile oynuyor. Önceden kaval bizim bu yörede geleneksel olarak bolca kullanılan bir enstrümandı. Düğünlerde, kına gecelerinde kaval kullanılıyordu. O zaman radyo bile yokmuş, herkes bağlama ve kaval kullanıyormuş diye konuştu.