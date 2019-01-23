(Görüntülü) 'Umut bebek' ölüm yıl dönümünde anıldı

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu tüm vücudu felç olan ve ailesi bulunamadığı için Gülsüm Kabadayı'nın koruyucu anneliğini yaptığı 'Umut', ölümünün birinci yıl dönümünde mevlit okutularak, anıldı. Rus uyruklu olduğu belirlenen ancak üzerinden kimliği çıkmadığı için 10 yıl boyunca gerçek adı öğrenilemeyen 'Umut'a öz evladı gibi bakan Kabadayı, Umut'u Allah'tan aldım, Allah'a gönderdik. O benim Umut'umdu. Umut bir rüyaydı. Bir güneşti, bir aydı. Yıldız oldu, bulut oldu dedi.

Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008 tarihinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailesine ulaşılamayan üzerinden kimlik de çıkmayan gence, hastanede 'Umut' adı verildi. Vücudu felç olan Umut'a, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Kabadayı, Umut'u da yanına alarak, Korkuteli ilçesine yerleşti.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

'Mustafa Öz' adına kimlik düzenlenen ve doğum tarihi 1 Ocak 1992 olarak yazılan Umut, geçtiğimiz yıl 13 Ocak günü ağırlaştı. Çağrılan ambulansla götürüldüğü özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Umut, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 23 Ocak 2018 günü hayatını kaybetti.

Umut, ölümünün birinci yıldönümünde Korkuteli'nde mevlit okutularak, anıldı. Antalya Valiliği, Korkuteli Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi'nin katkılarıyla Çayırlı Camii'nde gerçekleştirlen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide gelenleri Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı karşıladı. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da mevlide katılarak, Gülsüm Kabadayı'ya destek oldu. Mevlit sonrası Kaymakam Ömer Çimşit, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ile Gülsüm Kabadayı, helva ve tatlı dağıttı.

'UMUT BİR RÜYAYDI'

Gülsüm Kabadayı, Umut'un ölümünün birinci yılında onun için mevlit programı düzenledik. Umut'u Allah'tan aldım, Allah'a gönderdik. O benim Umut'umdu. Umut bir rüyaydı. Bir güneşti, bir aydı. Yıldız oldu, bulut oldu. İnsanlık, merhamet, sevgi oldu bizlere. Ben on yıl kendi evladım gibi baktım. Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Hükümetimiz, çocuğum için ne gerekiyorsa yaptı. Herkesten Allah razı olsun dedi. Marina Sorokina da Rusça bir açıklama yaptı.