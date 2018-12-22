(Görüntülü) Uluslararası öğrenci liderine eğitim ihracatı ikinciliği

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() - Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödüllerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3'te yer alan kuruluşlara ödülleri verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), eğitim hizmetleri alanında en çok hizmet ihracatı yapan vakıf üniversiteleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülürken, 3’üncü Havalimanı’nı inşa eden konsorsiyum firmalarına 'Hizmet ihracatı Özel Ödülü' takdim edildi. ERDOĞAN'DAN İHRACATÇILARA ÖVGÜ Törende yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamız da her mücadelemizde yanımızdaydı. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum. Türkiye'mizi hep beraber yücelteceğiz, yükselteceğiz ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine beraber çıkaracağız. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Bu duygularla bir kez daha çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. HİZMET İHRACATINI 3 KATINA ÇIKARMAK HEDEFLENİYOR Küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de Türkiye'nin adını duyurduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Gücümüzü en uzak coğrafyalarda hissettiriyoruz. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizle değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, filmlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz ve kültürümüzü ihraç ediyoruz. Gururla söylüyorum ülkemiz hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonunda. Yıllarca hizmet ihracatı Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sundu. 2002 yılına geldiğimizde hizmet ihracatı fazlamız 7,9 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız geçen yıl 2002 yılının yaklaşık 3 katına çıkmış, 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz bunun da 2-3 katına çıkarmaktır" dedi. 'MÜCADELEYE DEVAM' SÖZÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde devam eden dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok önemli yer tuttuğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi: Var gücüyle çalışan hizmet ihracatının liderlerini ödüllendirmek için bir araya geldik. Ödül alanlar şunu biliyor ki; dün yoktur, bugün geçicidir, sadece gelecek vardır. Dolayısıyla mücadelemize, liderliğimize yılmadan devam edeceğiz. Bunu ülkemizin bekası için canını ortaya koyanlara borçluyuz. Bizleri yetiştiren anne ve babalara borçluyuz. Gecesini gündüzüne katan işçimizin alın terine borçluyuz. Bıkmadan, yorulmadan bize hizmet veren, desteğini esirgemeyen bakanlarımıza ve ihracata destek veren dostlarımıza borçluyuz. İhracatçı sözünü tutar ve borcunu öder. Bugüne kadar başardıklarımız bundan sonra başaracaklarımızın garantisidir." Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ise yaptığı konuşmasında hizmet ihracatının ekonomik kalkınmaya büyük katkı verdiğini belirtti. "ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SOSYO-EKONOMİK KATMA DEĞER SAĞLIYOR" YÖK verilerine göre vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrenci bulunduran eğitim kurumunun İstanbul Aydın Üniversitesi olduğunu söyleyen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın, "Üniversitenin öncelikle alanında evrensel özelliklere sahip olması, uluslararası öğrencisinin, eğitim kalitesinin yanı sıra o öğrenciler kanalıyla Türkiye'nin tanınırlığının sağlanması, onların oralarda fahri büyükelçi olması, o ülkelerde iş yapan Türk iş insanlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının oluşturuluyor olması, emlak, turizm, sağlık sektörüne sinerji oluşturarak ülkeye ekonomik, sosyal katma değer sağlaması anlamında bizim için çok çok değerli" diyerek duygularını ifade etti.