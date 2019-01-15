(Görüntülü) Uludağ yolunda tipi ve sis engeli: Görüş mesafesi 10 metreye düştü, sürücüler yolda kaldı



Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/ BURSA,()-BURSA'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa-Uludağ yolunda etkili oluyor. Yoğun tipi ve sisin hakim olduğu dağ yolunda bir çok araç yolda mahsur kalırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alıyor.



Bursa'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde karla kaplanan Bursa-Uludağ yolunda tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir çok araç yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yoğun sis sebebi ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi devam ederken, jandarma ekipleri, zincirsiz ve kış lastiksiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. Araçları ile yolda kalan vatandaşların zincir taktığı görülürken, kara saplanan araçlar ise çekici yardımı ile kurtarılıyor. Bursa'nın yüksek kesimlerdeki kar yağışının yarın akşama kadar devam edeceği tahmin ediliyor.