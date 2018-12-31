(Görüntülü) Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu

Enver Fatih TIKIR BURSA, ()TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı