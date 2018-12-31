(Görüntülü) Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu

Enver Fatih TIKIR BURSA, ()TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı
Enver Fatih TIKIR BURSA, ()TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı
Enver Fatih TIKIR BURSA, ()TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı