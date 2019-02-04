(Görüntülü) ULUDAĞ'DA OTELİN ÇATISINDAKİ KAR KÜTLESİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

(Görüntülü) ULUDAĞ'DA OTELİN ÇATISINDAKİ KAR KÜTLESİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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