(Görüntülü) ULUDAĞ'DA OTELİN ÇATISINDAKİ KAR KÜTLESİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ -2

(Görüntülü) ULUDAĞ'DA OTELİN ÇATISINDAKİ KAR KÜTLESİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ -2

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